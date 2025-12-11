Комментатор Генич высказался об удалении игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

Российский комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника тольяттинского «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

