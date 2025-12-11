Холанд ответил, побьет ли все рекорды результативности в Англии

«Нужно быть скромным». Холанд ответил, побьёт ли он все рекорды результативности в Англии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, способен ли он побить все бомбардирские рекорды в Англии.
«У меня долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», я получаю удовольствие от игры, показываю хороший футбол, у меня качественные партнёры по команде, так что, если немного почитать между строк, то вы примерно поймёте мой ответ. Но, нужно оставаться скромным, расслабиться, идти от игры к игре, сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на CBS Sports на своей странице в социальной сети X.
На данный момент Холанд забил 100 голов в 112 матчах английской Премьер-лиги. Лучшим бомбардиром турнира является Алан Ширер — 260.