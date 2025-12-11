Стало известно место сборной России в обновленном рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 28-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга представлена на официальном сайте ФИФА.

В конце ноября российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1). Результаты этих встреч не учитывались в рейтинге ФИФА. Последние игры российской сборной, исходы которых учитывались в рейтинге, состоялись в октябре. Российские футболистки дважды победили команду Северной Македонии (5:0 и 2:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.