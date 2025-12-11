В «Реале» недовольны защитником

Руководство мадридского «Реала» крайне недовольно правым крайним защитником команды Трентом Александер-Арнольдом, его игра не оправдывает ожиданий боссов «сливочных». Об этом сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, среди руководящих лиц «Реала» растёт беспокойство, что зарабатывающий около € 320 тыс. в неделю англичанин получил уже две травмы в этом сезоне.

Трент присоединился к «сливочным» в летнее трансферное окно — 2025. Суммарно защитник провёл 16 матчей за первую команду «Реала», записав на свой счёт три результативные передачи.

Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до конца июня 2031 года. Ранее Александер-Арнольд выступал за «Ливерпуль».