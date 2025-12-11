Газзаев ответил, как Баринов повлияет на ЦСКА

Газзаев: «Баринов будет огромным усилением для ЦСКА»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил «Матч ТВ», что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов будет огромным усилением для армейцев, если подпишет контракт.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил «Матч ТВ», что Баринов близок к переходу в ЦСКА. Действующий контракт 29‑летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года.
— Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?
— Для армейцев Баринов — хороший игрок в центральной позиции.
Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.
Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.
Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес — хороший игрок, Лукин — перспективный футболист, Абдулкадыров — молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор — однозначно не уровень ЦСКА, — сказал Газзаев «Матч ТВ».
Баринов — воспитанник системы «Локомотива» и выступает за взрослую команду «красно‑зеленых» с 2015 года. В этом сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.