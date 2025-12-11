«Локомотив» пытается удержать Баринова

Московский "Локомотив" предпринял еще одну попытку удержать в команде полузащитника и капитана Дмитрия Баринова.

Ранее СМИ сообщали, что Баринов договорился о переходе в ЦСКА летом 2026 года, но официального подтверждения эта информация не получила.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", на этой неделе "Локомотив" предложил Дмитрию новый улучшенный контракт сроком на 4 года, по которому он будет получать самую высокую зарплату в команде. Клуб ждет ответ от футболиста.

В текущем сезоне Баринов провел за "Локо" 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.