Саудовский клуб сделал Салаху предложение

Неназванный саудовский клуб предложил крайнему нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху контракт с зарплатой в размере £ 2,5 млн в неделю (£ 120 млн в год), сообщает Indykaila News в социальной сети X. Ранее Салах вступил в конфликт с руководством «Ливерпуля» и главным тренером первой команды Арне Слотом, обвинив последнего в неуважении.

33-летний Мохамед выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.

В этом сезоне египтянин провёл 19 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.