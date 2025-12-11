В "Реале Сосьедад" рассказали об адаптации Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал об адаптации российского полузащитника команды Арсена Захаряна в коллективе и городе Сан-Себастьян. Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года.

"Арсен проходит по два-три часа занятий по испанскому языку каждую неделю. Он уже даже участвует в баскских играх вместе с партнерами по команде. Насколько он освоился в Сан-Себастьяне? Он с каждым днем все больше становится одним из нас", — передает слова Мундуате Sport24.

В данный момент на счету Арсена Захаряна — 55 матчей, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи за "Сосьедад", включая 11 игр и один гол в сезоне 2025/2026. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.