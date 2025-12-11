15-летние фанаты футбольного клуба сожгли стадион

Фанаты финского клуба «Хака» сожгли свой стадион после вылета команды из Премьер-лиги, передает «Первый спорт».

© Соцсети

«Хака», являющийся девятикратным чемпионом страны, занял последнее место в чемпионате Финляндии 2025 года. После этого трое болельщиков устроили пожар на арене, построенной в 1934 году. Огонь уничтожил трибуну и повредил поле. Теперь «Хаке» негде играть. Клуб уже запустила сбор средств на свою поддержку. Привлечь поджигателей к уголовной ответственности не получится из-за того, что им всем по 15 лет.

