Агент Дркушича ответил, планирует ли защитник уходить из «Зенита»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром КАВОКИНЫМ оценил вероятность ухода зимой своего клиента из питерского клуба.

© ФК «Зенит»

– Как только у нас будет официальное предложение, мы сможем обсудить его. На данный момент, действительно, сложно сказать что-то более конкретное. Я могу только сказать, что Ваня очень доволен клубом и своим игровым временем, он – важный член команды, и в данный момент мы не думаем о трансфере. Если появится какой-то серьезный вариант, который, конечно, удовлетворит игрока и клуб, мы сможем обсудить его с «Зенитом», – рассказал Ратковица.

Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи» в августе 2024 года. После этого он провел полгода в аренде в «Црвене Звезде», а зимой присоединился к питерской команде.

В нынешнем сезоне 26-летний словенец провел 20 матчей (17 – в РПЛ) И не отметился результативными действиями. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2029 года.