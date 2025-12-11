Экс-футболист ЦСКА назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «Матч ТВ» назвал главного тренера армейцев Фабио Челестини лучшим тренером МИР РПЛ в 2025 году.

© РФС

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров, набрав 36 очков. Швейцарец Челестини возглавил московскую команду перед началом сезона.

— Челестини — лучший тренер РПЛ в 2025 году. Он пришел в незнакомый чемпионат и большую часть чемпионата лидировал. Команда показывала очень приличный уровень. Несмотря на то что в Кубке давали играть футболистам, которые получали меньше игрового времени в чемпионате, всё равно вышли в следующую стадию. Лучший Челестини — и по тактике, и по футболистам, которых он приучил к хорошим играм и результату, — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Сезон чемпионата России возобновится в 2026 году. ЦСКА 1 марта сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

