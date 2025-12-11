В "Спартаке" отреагировали на слухи о желании полузащитника покинуть команду

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов ответил на вопрос о будущем в команде аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

© Rusfootball

Ранее аргентинский журналист Себастьян Срур опубликовал скриншоты переписки якобы с Барко, в которой футболист просит связать его с тренерским штабом аргентинского "Ривер Плейт" для обсуждения потенциального перехода. В "Спартак" Барко перешел именно из "Ривер Плейт" в июле 2024 года за 14 млн евро.

"Переговоры по новому контракту Барко? Он один из самых сильных наших футболистов. Мы сравниваем его статистику и проводим аналитику выступлений по сравнению с прошлым сезоном. Барко нужен "Спартаку" и важен для клуба. А комментировать скриншоты, сделанные не с его телефона, наверное, не стоит", — передает слова Некрасова Sport24.

На данный момент Эсекьель Барко провел за "Спартак" 57 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 результативных передач. На первом отрезке сезона 2025/2026 аргентинец отметился 4 голами и 4 ассистами в 21 игре чемпионата и Кубка России.

Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.