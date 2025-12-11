«Спартаку» и «Динамо» рекомендовали рассмотреть кандидатуру Тедеева

Гранат посоветовал «Спартаку» и «Динамо» рассмотреть кандидатуру Тедеева: «Клубы РПЛ переоценивают иностранцев. Многие россияне доказали готовность работать в топ-командах»
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат посоветовал «Спартаку» и «Динамо» рассмотреть кандидатуру главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.
«По моему мнению, клубы РПЛ переоценивают иностранцев и недооценивают россиян. Есть много российских тренеров, которые своей работой доказали готовность работать в топ-командах. Например, наставник «Акрона». Лично мне нравится, как играют тольяттинцы. Считаю, что «Динамо» и «Спартаку» стоит рассмотреть кандидатуру Тедеева. Да, понятно, что давление со стороны динамовских и спартаковских болельщиков на Заура Эдуардовича будет сильнее, но в составе бело-голубых и красно-белых есть опытные игроки, которые готовы будут помочь наставнику преодолеть трудности. Тот же Роман Зобнин, лидер раздевалки», – сказал Гранат.
