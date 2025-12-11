Французский «Нант» сменил тренера

Футбольный клуб «Нант» объявил о назначении Ахмеда Кантари на пост главного тренера команды.

С 40‑летним специалистом заключен контракт до конца года. На посту главного тренера он сменил Луиша Каштру.

— Кантари, который был помощником Антуана Комбуаре в «Нанте» с января по май 2025 года, хорошо знаком с клубом и частью основного состава. Это станет преимуществом в быстром поиске ключей к возрождению «Нанта», — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

«Нант» занимает предпоследнее, 17‑е место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 11 очков в 15 матчах.