Губерниев оценил возможный уход Баринова из "Локомотива"

Губерниев высказался о возможном уходе Баринова из "Локомотива"
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с контрактом футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Дмитрий Баринов выступает за основной состав московского "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.