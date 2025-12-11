Губерниев оценил возможный уход Баринова из "Локомотива"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с контрактом футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.

"Локомотив", конечно, заинтересован в продлении, иначе предложения не было бы. Баринов - один из многолетних лидеров команды, состоявшийся футболист. Но насильно мил не будешь. Здесь Баринов принимает решение, а все остальное - переговорный процесс", - сказал Губерниев "СЭ".

Дмитрий Баринов выступает за основной состав московского "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.