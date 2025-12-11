«Манчестер Юнайтед» раскрыл прибыль за первый квартал сезона

«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет по итогам первого квартала финансового года-2025/26.

В этом сезоне «МЮ» не участвует в еврокубках, но за первые три месяца клуб получил операционную прибыль в размере 13 миллионов фунтов, тогда как за тот же период прошлого сезона были зафиксированы убытки в размере 6,9 млн.

Общая выручка «Юнайтед» за этот период снизилась на два процента – до 140,3 млн фунтов из-за того, что команда, занимающая 6-е место в АПЛ, не играет в еврокубках.

В отчете говорится, что клуб продолжает «наблюдать последствия программ сокращения операционных расходов и численности персонала, реализованных в течение предыдущего сезона». Компания Ineos совладельца «МЮ» сэра Джима Рэтклиффа курировала масштабную программу сокращения штата, которая была частью более широкой реструктуризации деятельности клуба и привела к расходам в размере 8,6 млн фунтов в первом квартале нынешнего финансового года.

Эта программа, наряду со снижением заработной платы игроков, привела к уменьшению расходов на выплаты сотрудникам за первый квартал на 6,6 млн фунтов по сравнению с предыдущим сезоном – до 73,6 млн.

Доходы «Манчестер Юнайтед» от спонсорства снизились на 9,3% - до 47 млн ​​фунтов. В основном это случилось из-за отсутствия спонсора на тренировочной форме после расторжения сделки с Tezos. Источники в клубе сообщили агентству Press Association, что ведутся «позитивные переговоры» с потенциальными партнерами.

Это также повлияло на снижение выручки от коммерческой деятельности на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года – до 84,2 млн фунтов, в то время как доходы от трансляций упали на 4,5% – до 29,9 млн фунтов, а доходы от матчдэя – на 1,1%, до 26,2 млн фунтов.

В «Манчестер Юнайтед» заявили, что по-прежнему движутся к достижению рекордного дохода – в диапазоне от 640 до 660 млн фунтов за финансовый год.