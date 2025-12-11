Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подшутил над футбольным экспертом Джейми Каррагером, ранее раскритиковавшим нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, назвав позором поведение игрока, заявившего об ухудшении взаимоотношений с тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

«Ух, я начинаю нервничать, когда вижу Джейми Каррагера в студии», — сказал Холанд в интервью после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Кого бы я выбрал как защитника: Рюдигера или Каррагера? Думаю, Рюдигера, потому что Каррагер немного неуравновешенный», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Напомним, в интервью после матча АПЛ с «Лидсом» Салах также заявил, что из него пытаются сделать козла отпущения.