«Арсеналу» интересны нападающие из «Реала» и «Милана»

«Арсенал» продолжает верить в форварда Виктора Дьёкереша, в связи с чем не планирует покупать игрока на его позицию в ближайшем будущем, однако клуб хочет приобрести футболистов, способных помочь шведу в атаке. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» проявляют интерес к крайнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау и вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу.

Подчёркивается, что «Арсенал» присматривается к этим нападающим, поскольку Кай Хаверц и Габриэл Жезус часто подвергаются травмам. Вингер Габриэл Мартинелли не показывает стабильной игры.