Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026

Нападающий футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии Карим Бензема допустил, что может вернуться в сборную Франции для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал в интервью изданию L'Equipe.

© Zuma/ТАСС

В 2022 году Бензема завершил международную карьеру после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира от команды Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

"Кто не хочет играть на чемпионате мира? Все хотят играть на этом турнире. Когда меня вызывают, я приезжаю, играю. У меня есть цели. Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю трофеи. Это для меня самое важное. Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол. Вот и все", - сказал Бензема.

Бензема 37 лет, он выступал за сборную Франции с 2007 года и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В клубной карьере, помимо "Аль-Иттихада", нападающий выступал за испанский "Реал" и французский "Лион".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.