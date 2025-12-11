Боснийский нападающий Эдин Джеко может покинуть «Фиорентину» в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х. «Фиалки» занимают последнее место в Серии А и уже планируют переработку состава. В последних шести матчах команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

Джеко перебрался во Флоренцию летом из «Фенербахче». 39-летний нападающий подписал годичный контракт до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением до 30 июня 2027 года, если будут выполнены определённые условия.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Фиорентину» 15 встреч, в которых забил два мяча. Transfermarkt оценивает стоимость Эдина Джеко в € 1,6 млн.