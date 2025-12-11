«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»

Чемпионат.comиещё 2

Футбольный клуб «Интер Майами» завершил сделку по выкупу контракта полузащитника Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико». В случае активации опции выкупа с футболистом уже был согласован контракт до 2029 года. Аргентинский футболист, который выступал за команду из Майами на правах аренды, официально стал полноправным игроком клуба.

«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»
© Global Look Press

Де Пауль присоединился к клубу «Интер Майами» в июле 2025 года, подписав арендное соглашение.

В финальном матче плей-офф МЛС 2025 года, состоявшемся накануне, Де Пауль отметился решающим голом в матче с «Ванкувер Уайткэпс».

По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 20 млн.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости