Жерсон прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию в СМИ о возможном уходе из петербургского клуба. Ранее в прессе возникали слухи, что бразилец хочет вернуться на родину или перейти в один из саудовских клубов. Сам футболист эти новости опроверг.

— Чего мы только не читали после трансфера: «Жерсон тоскует по родине», «Жерсон хочет в Саудовскую Аравию», «У Жерсона проблемы с лишним весом». До тебя это все наверняка доносилось — как реагировал?

— Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен с тобой. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь.

Поэтому такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени. Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело, — приводит слова Жерсона «Спорт-экспресс».