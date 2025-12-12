Жерсон оценил свою игру в первой половине сезона

Бразильский футболист петербургского "Зенита" Жерсон понимает, что ему нужно расти и прибавлять в будущих матчах за клуб. Об этом Жерсон рассказал "Спорт-Экспрессу".

В нынешнем сезоне Жерсон провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.

"После травмы постепенно набираю обороты, прекрасно понимаю, что есть куда расти и прибавлять, - сказал Жерсон. - Не люблю сам себя оценивать. Могу только пообещать, что буду продолжать разгоняться, улучшать форму. А когда выйду на свой лучший уровень, уже сами поставите мне оценку и скажете, удалось достичь максимума или нет".

Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.