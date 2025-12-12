Тренер "Балтики" объяснил свое удаление в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче 17-го тура РПЛ со "Спартаком".

© Rusfootball

"Там мне пришлось немножко применить аморально?волевые качества, чтобы вытянуть игру. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся. Сказали, что для фиксации нарушения на нём не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак" в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:0. Талалаев получил красную карточку за оскорбительный жест. После этого КДК РФС дисквалифицировал тренера на три матча.

После 18-ти туров чемпионата России "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. После зимней паузы команда Талалаева встретится с "Зенитом". Встреча 19-го тура состоится в Санкт-Петербурге 27 февраля в 19:30 по московскому времени.