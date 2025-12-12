Легионер "Зенита" сравнил российских и бразильских болельщиков

Болельщиков в Бразилии нельзя сравнить ни с кем, поскольку они живут футболом. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бразильский футболист петербургского "Зенита" Жерсон.

Жерсон перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом 2025 года.

"Давление болельщиков во "Фламенго" и в "Зените" - это совершенно разные вещи. Здесь мы тоже выходим на поле при заполненных трибунах, особенно дома, и это очень круто. Но то, как люди живут футболом в Бразилии, ни с чем не сравнить. Это можно по-настоящему понять только тогда, когда сам там играешь и проводишь много времени", - сказал Жерсон.

"Как подробно я ни объяснял бы, почувствовать на сто процентов все равно не получится - нужно самому оказаться на стадионе, - продолжил футболист. - Очень надеюсь, что у вас когда-нибудь будет возможность попасть на матч "Фламенго" на "Маракане" и оказаться среди фанатов - это чувство невозможно передать словами, такой момент нужно прожить".

В нынешнем сезоне Жерсон провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.