«Акрон» ищет вариант на случай ухода Дзюбы

«Акрон» ищет запасной вариант на случай ухода Дзюбы, сообщил гендиректор клуба
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о ситуации с контрактом форварда Артема Дзюбы.
Соглашение между Дзюбой и «Акроном» заканчивается 30 июня 2026 года.
– Переговоры о новом контракте идут?
– Неоднократно заявлял, что мы об этом поговорим в конце сезона. У нас хорошие и доверительные рабочие отношения. Нет такого, что нам необходимо закрепить что-то на бумаге именно сегодня. В конце сезона обсудим наше дальнейшее сотрудничество.
– В контракте с Дзюбой есть пункт об автоматическом продлении при достижении каких-то показателей?
– Пункта нет.
– Чья инициатива его туда не добавлять?
– Это даже не обсуждали
– Но вы просматриваете запасные варианты на случай, если не удастся договориться?
– Это нормальная политика клуба, когда ты смотришь все сценарии, которые возможны. Поэтому, конечно, да, – заявил Клюшев в интервью «Спорт День за Днем».
В 16 матчах этого сезона Дзюба забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. 37-летний форвард допускал, что завершит карьеру после этого сезона.
После 18 туров «Акрон» с 21 очком идет на девятом месте в РПЛ.