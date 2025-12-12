«Акрон» ищет вариант на случай ухода Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о ситуации с контрактом форварда Артема Дзюбы.

© ФК «Акрон»

Соглашение между Дзюбой и «Акроном» заканчивается 30 июня 2026 года.

– Переговоры о новом контракте идут?

– Неоднократно заявлял, что мы об этом поговорим в конце сезона. У нас хорошие и доверительные рабочие отношения. Нет такого, что нам необходимо закрепить что-то на бумаге именно сегодня. В конце сезона обсудим наше дальнейшее сотрудничество.

– В контракте с Дзюбой есть пункт об автоматическом продлении при достижении каких-то показателей?

– Пункта нет.

– Чья инициатива его туда не добавлять?

– Это даже не обсуждали

– Но вы просматриваете запасные варианты на случай, если не удастся договориться?

– Это нормальная политика клуба, когда ты смотришь все сценарии, которые возможны. Поэтому, конечно, да, – заявил Клюшев в интервью «Спорт День за Днем».

В 16 матчах этого сезона Дзюба забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. 37-летний форвард допускал, что завершит карьеру после этого сезона.

После 18 туров «Акрон» с 21 очком идет на девятом месте в РПЛ.

Полное интервью с Клюшевым читайте по ссылке