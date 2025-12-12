Хомуха назвал самого прогрессирующего футболиста в первой части сезона РПЛ

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с «Матч ТВ» назвал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка самым прогрессирующим футболистом по итогам первой части сезона чемпионата России.

В этом сезоне Кисляк сыграл за армейцев 26 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи.

— Кого считаете главным игроком‑прорывом по итогам первой части сезона?

— Кисляк. Видна динамика, насколько он стабилен и как сильно и качественно он прогрессирует, — сказал Хомуха «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.