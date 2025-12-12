Гендиректор «Акрона» раскритиковал спортивную инфраструктуру в Тольятти

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев критически высказался о состоянии спортивной инфраструктуры в Тольятти.

© ФК «Акрон»

– Вы против лимита на легионеров?

– Лимит на легионеров – это хороший инструмент для того, чтобы в определенной степени балансировать рынком. Но мы, менеджеры, должны сегодня обращать внимание на наш фундамент и конъюнктуру, которая позволяет или не позволяет воспитать качественных футболистов. На сегодняшний день в Тольятти есть один манеж, построенный Павлом Анатольевичем Морозовым и открытый буквально в прошлом месяце. Это единственная возможность у детей в Тольятти, где проживают 700 тысяч человек, заниматься футболом круглогодично. Вот мы говорим про российский хоккей: в том же самом Тольятти шесть коробок, где можно заниматься хоккеем на постоянной основе.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране холодные зимы. Заниматься футболом круглогодично без манежа, мягко говоря, тяжеловато. Является ли постройка академии единственным и достаточным условием, чтобы футболисты росли? Нет. Рядом с твоей академией должны развиваться параллельно и муниципальные школы, и другие академии. Чтобы в твоем регионе были конкуренция и резерв. Отсутствие достаточного количества инфраструктуры – не только наша проблема, но и проблема всего российского футбола на детско-юношеском уровне. Ужаснулся, когда проехал по спортивным объектам. Есть поля, чье состояние – это катастрофа. Открытый щебень просто, дети занимаются на таких поверхностях.

В семь лет один парень попадает в нашу академию и получает самые лучшие условия: питание, тренерский состав, методологию. Параллельно такой же семилетний парень доступа к этой инфраструктуре не имеет. Вынужден тренироваться на щебенке, разбивать все ноги с тренерами, у которых зарплата по 40 тысяч рублей и которые думают о том, как бы им еще где-то заработать. Естественно, у него совершенно другой трек в развитии. Наш парень в 10 лет будет на две головы более подготовленным и развитым, чем тот, которого мы не взяли, – заявил Клюшев в интервью «Спорт День за Днем»

После 18 туров «Акрон» с 21 очком идет на девятом месте в РПЛ. Клуб вынужден проводить домашние матчи на «Солидарность Арене» в Самаре, потому что стадион «Торпедо» в Тольятти находится в аварийном состоянии.

Полное интервью с Клюшевым читайте по ссылке