Жерсон рассказал, как реагировал на оскорбления фанатов

Полузащитник "Зенита" Жерсон ответил, как реагировал на оскорбления болельщиков "Фламенго" перед переходом в российский клуб.

"Это тоже форма выражения любви болельщиков. Считаю, что у них есть полное право протестовать. Да, в некоторых моментах они перешли грань: называли меня продажным, печатали те самые фальшивые купюры. Но нельзя смешивать группу из пяти человек, которые этим занимались, со всей огромной торсидой "Фламенго", с которой у меня прекрасные отношения", – приводит слова Жерсона "Спорт-Экспресс".

28-летний полузащитник перешел из бразильского "Фламенго" в "Зенит" в летнее трансферное окно 2025 года. Жерсон провел в составе санкт-петербуржского клуба 15 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующий трудовой контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

"Зенит" ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18-ти турах чемпионата России. В следующий раз команда встретится с "Балтикой" 27 февраля.