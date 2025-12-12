Клубы АПЛ проявляют интерес к игроку «Баварии»

Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги (Kicker)

24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе заинтересовал клубы АПЛ.

По информации Kicker, английские клубы готовят конкретные предложения на «девятизначную сумму», чтобы предстоящим летом подписать футболиста мюнхенцев.

Отмечается, что французом также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги.

Действующее соглашение Олисе и «Баварии» рассчитано 30 июня 2029 года. Сообщается, что мюнхенцы рассматривают возможность переподписания договора с игроком.

В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 16 передач в 28 матчах во всех турнирах.

