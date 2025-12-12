Клубы АПЛ проявляют интерес к игроку «Баварии»

24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе заинтересовал клубы АПЛ.

© Sports.ru

По информации Kicker, английские клубы готовят конкретные предложения на «девятизначную сумму», чтобы предстоящим летом подписать футболиста мюнхенцев.

Отмечается, что французом также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги.

Действующее соглашение Олисе и «Баварии» рассчитано 30 июня 2029 года. Сообщается, что мюнхенцы рассматривают возможность переподписания договора с игроком.

В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 16 передач в 28 матчах во всех турнирах.