Эксперт назвал лучший матч в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (3:2), назвав его лучшим в первой части сезона-2025/2026 чемпионата страны.

«Это был лучший матч не тура, а лучший матч сезона, ну, до перерыва. Я думаю, что вот в таком составе, который сейчас у «Краснодара», — у него практически слабых мест вообще нет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.