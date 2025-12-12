Нападающий «Атлетико» прокомментировал информацию о переходе в «Барселону»

Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на этом сезоне и том, что ждет меня вместе с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».

«Меня это не беспокоит. Я стараюсь не обращать на это особого внимания, но знаю, что про это говорят. Это повсюду в социальных сетях. Я полностью сосредоточен на этом сезоне, на том, что ждет меня впереди вместе с «Атлетико». Поэтому я стараюсь отложить эти слухи в сторону и думать о себе, о дальнейшем развитии как игрока и о победах», – сказал Хулиан Альварес.
