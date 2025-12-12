Экс-футболист ЦСКА прокомментировал назначение Березуцкого в "Урал"

Бывший футболист ЦСКА, футбольный тренер Денис Попов оценил назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера "Урала".

© Rusfootball

Вчера, 11 декабря, было официально объявлено о назначении Березуцкого в екатеринбургский клуб.

"Рано или поздно надо же начинать? Другое дело, не совсем понятно, почему отставка предыдущего главного тренера случилась, когда команда завершила первый этап на втором месте, то есть промежуточно задача выполнялась. Возможно, для отставки Ромащенко были определенные причины, о которых известно только внутри клуба. Или же в "Урале" стоит задача занять только первое место", — передает слова Попова "Евро-Футбол.Ру".

"Урал" начал сезон 2025/2026 под руководством белорусского тренера Мирослава Ромащенко. По итогам 21 тура команда с 41 очком располагается на втором месте турнирной таблицы Первой лиги, отставая от "Факела" на 7 баллов.

Предыдущим местом работы Василия Березуцкого был "Сабах" (2024–2025), с которым он выиграл Кубок Азербайджана сезона 2024/2025.