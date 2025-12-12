Выяснилось, планирует ли «Балтика» продавать полузащитника

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся, высказался о возможном уходе игрока из клуба зимой.

«Клубы, которым интересен Саусь зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с «Балтикой». Если получится, возможно, он перейдёт куда-то. Но насколько я знаю, «Балтика» не планирует отпускать Владислава зимой», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Владислав Саусь провёл 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.