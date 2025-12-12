Футболист «Факела» оценил выступление команды в первой части сезона

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин в эфире «Матч ТВ» оценил выступление команды в первой части сезона в ПАРИ Первой лиге.

© ФК «Факел»

«Факел» после 21 тура возглавляет турнирную таблицу с 48 очками.

— Приятно уходить в отпуск на первом месте, закончили с отрывом, конкуренты наши потеряли очки. Были моменты, когда у нас было три поражения, их можно было избежать. Если брать этот промежуточный этап, то его можно оценить на «хорошо». Задача стоит выйти в РПЛ. Мы когда вылетели, то руководство сразу в раздевалке объявило, что мы должны вернуться в РПЛ на следующий сезон, и вообще ни у кого не должно возникать вопросов. Нужно выполнить задачу, от чего потом будет руководство и клуб будут отталкиваться, — сказал Альшин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

