Модрич рассказал, с каких пор поддерживал «Милан»

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич признался, что поддерживал итальянский клуб ещё в детстве. К «россонери» Модрич присоединился в летнее трансферное окно — 2025. Ранее хорватский хавбек выступал за «Реал», в составе которого выиграл множество трофеев.

«Я счастлив, потому что играю за самый большой итальянский клуб. Наслаждаюсь каждым днём, когда я нахожусь в Милане и надеваю футболку «россонери». Я никогда не думал, что смогу приехать в «Милан», пока был в «Реале», но в жизни иногда случается такое, чего вы не ожидаете. Это была мечта, которая сбылась, потому что с раннего возраста я был фанатом «Милана», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.