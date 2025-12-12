Комментатор Орлов высказался об отношениях тренера «Зенита» и Глушенкова

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о взаимоотношениях главного тренера «Зенита» Сергея Семака и полузащитника команды Максима Глушенкова.

— Вам не кажется, что в отсутствие лидера, как раньше были Тимощук и Денисов, есть вина Семака? Глушенков потенциально обладает нужными качествами. Однако в воспитательных целях Семак даёт понять ему, что он — один из многих. Иногда Энрике, который выпадал из игры, был на поле, а Глушенков, который выглядел лучше, — на лавке. Лидера нужно воспитывать?

— Это наблюдение, да. Но я внесу коррективы. Тимощук и Денисов? Ну есть же амплуа на футбольном поле. Глушенков — это атакующий игрок. А Тимощук и Денисов работали в области опорного полузащитника, чуть выше центральных защитников. У Глушенкова другое направление — атака. В воспитательных целях? Ну, мы не знаем мысли Семака относительно Глушенкова, он ни разу не говорил, что пытается его перевоспитать. Но наедине беседы какие-то наверняка идут, в этом нет сомнения. Но это очень трудно… Как говорят, танго танцуют вдвоём. В этой ситуацию игрок и тренер — это танго. Они должны обязательно быть дуэтом, и тогда будет результат, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».