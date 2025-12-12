Тренер таджикистанского "Равшана" ответил, может ли его сын перейти в клуб РПЛ

Главный тренер таджикистанского клуба "Равшан" Дмитрий Черышев рассказал о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева.

© Rusfootball

В июле Денис на правах свободного агента ушел из греческого "Паниониоса", с тех пор он пребывает без клуба.

"Денис не завершил карьеру, он рассматривает варианты ее продолжения. Его агент ведет переговоры с клубами. Двум командам они уже отказали, ждут новых предложений. О продолжении карьеры в РПЛ даже нет разговоров. Денис тренируется и следит за своей формой. Ему рано заканчивать с футболом", — отметил Дмитрий Черышев в беседе с Metaratings.

За "Паниониос" Денис Черышев отыграл 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач (2024–2025). Больше всего матчей в карьере Черышев провел за испанскую "Валенсию" — 122 встречи (2016, 2018–2022), в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Черышев является победителем Лиги Европы УЕФА в составе "Севильи" (2013/2014), Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" (2015/2016), а также обладателем Кубка Испании в составе "Валенсии" (2018/2019).