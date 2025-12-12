Европейские болельщики обвинили ФИФА в завышении цен на билеты на ЧМ‑2026

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) прекратить продажу билетов, выделенных национальным ассоциациям на чемпионат мира 2026 года, из‑за высоких цен.

FSE недовольна ценами на билеты, которые обычно распространяются через официальные группы болельщиков или программы лояльности среди самых преданных фанатов. В заявлении на сайте организации отмечается, что болельщик, который намерен посетить от первого матча своей сборной до финала, должен будет заплатить минимум 6900 долларов. Это почти в пять раз превышает аналогичную стоимость на ЧМ‑2022.

Кроме этого, FSE недовольна отсутствием единой цены на билеты на матчи группового этапа ЧМ‑2026 и включением билетов самой низкой ценовой категории в продажи с динамическим ценообразованием. FSE призывает ФИФА провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты и распределение по категориям.

— Мы ошеломлены ценами, которые установила ФИФА. Они пытаются заработать на турнире как можно больше денег. Мы считаем, что данный подход ставит под угрозу саму суть турнира. На финал билеты подорожают примерно до 4 тысяч долларов. Нужны болельщики на трибунах, атмосфера. Считаем, что при нынешней политике цен ничего этого не будет. Многие люди, которые раньше сомневались в поездке в США, теперь говорят, что им необходимо пойти на чрезвычайный финансовый риск, особенно если это касается поездки всей семьи, — приводит слова исполнительного директора FSE Ронана Эвайна Рейтер.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.