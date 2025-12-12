Агент Селюк назвал лучших футболистов РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги на данный момент.

"Кордоба является футболистом номером один на сегодня в РПЛ. Можно еще выделить Батракова, но форвард краснодарцев точно лучший игрок первой части сезона. Кордоба забивает, помог "Краснодару" стать чемпионом и удержаться на первом месте после 18 туров. Мне нравится Тюкавин, но он не так давно играет после травмы, поэтому сейчас его сложно назвать одним из лучших", — передает слова Селюка Metaratings.

В первой части сезона 2025/2026 Джон Кордоба провел за "Краснодар" 24 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

В активе Алексея Батракова — 23 встречи, 15 голов и 6 ассистов за "Локомотив". Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 15 игр, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.