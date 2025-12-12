Защитник "Ростова" может перейти в "Краснодар"

Защитник "Ростова" Илья Вахания зимой может перейти в стан действующего чемпиона России "Краснодара".

"Спорт-Экспресс" сообщает, что "быки" рассматривают Ваханию в качестве одного из главных кандидатов на усиление правого фланга обороны. В данный момент в заявке "Краснодара" есть два номинальных правофланговых защитника — россиянин Сергей Петров и уругваец Джованни Гонсалес.

Илья Вахания в первой части сезона 2025/2026 провел за "Ростов" 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро, но сумма выкупа контракта, по данным "СЭ", составляет 5 млн евро.