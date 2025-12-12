"Спартаку" предложили услуги экс-тренера "Локомотива"

Нескольким российским клубам, включая московский "Спартак", предложили услуги сербского тренера Александара Янковича.

© Rusfootball

По сведениям Metaratings, 53-летний специалист готов рассматривать предложения о работе из России. С 2018 года Янкович работал главным тренером сборных Китая разных возрастов, включая основную сборную (2022, 2023–2024; 5 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

Александар Янкович уже работал в России: с января по октябрь 2006 года он входил в тренерский штаб Славолюба Муслина в московском "Локомотиве".

11 сентября пост наставника "Спартака" покинул серб Деян Станкович, возглавлявший команду с июля 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых с тех пор является Вадим Романов.

Первую часть сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы с 29 очками в активе.