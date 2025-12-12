Комментатор Орлов указал позиции, которые необходимо усилить "Зениту"

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что петербургскому "Зениту" необходимо усилить три позиции в зимнее трансферное окно.

"Нужно три усиления - центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно. Эракович, Дркушич и Алип - они тяжеловаты, слабо играют в атаке. Нужно играть в современный футбол", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах. Сине-бело-голубые одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

6 декабря подопечные Сергея Семака провели матч против тольяттинского "Акрона" в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0.