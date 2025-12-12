«Рубин» может уволить Рахимова

Руководство «Рубина» рассматривает возможность увольнения Рашида Рахимова с поста главного тренера команды, сообщил Legalbet.

© Sports.ru

Боссы казанского клуба задумались об отставке специалиста из-за вылета команды в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. «Рубин» уступил тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 по пенальти).

Клуб ставил перед собой задачу пройти в турнире до 1/2 финала.

В Мир РПЛ команда Рахимова находится на 7-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 23 очка в 18 матчах.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года.