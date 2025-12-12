Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о переговорах со спонсорами для своей медиакоманды «Союз».

«Мы месяц искали инвесторов. Согласились «Одноклассники», «Норникель», и ведем переговоры с «Балтикой» и букмекером. Рассчитываем на сотрудничество на 2 месяца в рамках российской Кингс Лиги», – сказал бывший тренер 2Drots и «БроукБойз».

Ранее Дмитрий Кузнецов объявил, что создаст команду «Союз».

Команда сыграет в январе 2026 года в российском турнире, аналогичном испанской Кингс Лиге. Медиакоманды сыграют в формате 6 на 6 (5 полевых и вратарь).

Напомним, Кузнецов выступал за испанские «Эспаньол», «Алавес», «Лериду» и «Осасуну».