Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара»

Нападающий Джон Кордоба признан лучшим футболистам «Краснодара» в ноябре и декабре по версии болельщиков, сообщает пресс‑служба клуба.

По итогам голосования колумбийский форвард набрал 29,62% голосов, опередив Эдуарда Сперцяна (26,07%) и Батчи (10,41%).

В ноябре и декабре Кордоба провел за «Краснодар» шесть матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Также в конце ноября 32‑летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории краснодарского клуба, забив 69‑й гол за команду в игре 17‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав 40 очков за 18 туров.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.