Выяснилось, за какую сумму «Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона

«Спартак» потенциально готов рассматривать продажу Жедсона Фернандеша только в случае предложения в районе 45 миллионов евро, сообщил Sport24.

Красно-белые довольны игрой португальца и не намерены расставаться с хавбека этой зимой.

Но если в «Спартак» поступит предложение не ниже обозначенной суммы, клуб будет готов обсудить сделку.

В июле «Спартака» приобрел футболиста у «Бешикташа» за 20,78+7,27 миллиона евро.

В этом сезоне Жедсон забил 4 гола и сделал 2 передачи в 15 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.