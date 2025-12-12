Выяснилось, за какую сумму «Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона

«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
«Спартак» потенциально готов рассматривать продажу Жедсона Фернандеша только в случае предложения в районе 45 миллионов евро, сообщил Sport24.
Красно-белые довольны игрой португальца и не намерены расставаться с хавбека этой зимой.
Но если в «Спартак» поступит предложение не ниже обозначенной суммы, клуб будет готов обсудить сделку.
В июле «Спартака» приобрел футболиста у «Бешикташа» за 20,78+7,27 миллиона евро.
В этом сезоне Жедсон забил 4 гола и сделал 2 передачи в 15 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.