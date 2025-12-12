«Спартаку» не продали нигерийского полузащитника

По информации Legalbet, бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» отказался продавать «Спартаку» нигерийского опорного полузащитника Точукву Ннади.

Отмечается, что в подписании хавбека был заинтересован спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, который инициировал переговоры с представителями Ннади.

Сторона нигерийца отказала «Спартаку», мотивировав это желанием футболиста продолжить карьеру в Европе и выступать в еврокубках. Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы АПЛ, включая «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Брайтон».

22-летний Ннади выступает за «Зюлте-Варегем» с января 2024 года. Он провел 55 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.