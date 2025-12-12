Алексей Миранчук рассказал, как часто его узнают в США

Российский полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, как часто его узнают в США.

– Какой статус футболиста в Америке? Это человек из шоу-бизнеса? Тебя узнают часто?

– Не узнают, я бы так даже сказал. Мало очень, ну то есть, если там выйти в торговый центр или в ресторан и так далее, по улице походить, ну, наверное, человек десять за всё время подошло, там, сказали какие-то слова.

– Это русские болельщики были?

– Бывают русскоговорящие, бывают и американцы тоже узнают. Но, как мне кажется, они, может быть, даже узнают, но просто у них как будто нет такой привычки подходить, там, брать автографы или фоткаться. Мне кажется, они всё-таки к каким-то таким привыкли, большим селебрити. В той же Атланте, там, если какой-то, может быть, рэпер, продюсер или кто-то ещё, они могут подойти. И в других штатах, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».