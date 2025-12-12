Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро

Российский футбольный союз (РФС) получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почти 4 миллиона евро за неучастие клубов в еврокубках. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

РФС получит от УЕФА 3,83 миллиона евро. Деньги будут перечислены в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в еврокубковых турнирах.

Сумма выплат формируется из двух частей: 70 процентов определяется положением страны в рейтинге УЕФА, еще 30 — пропорционально доходам клуба, получившего больше других представителей конкретной национальной организации в еврокубках. Деньги должны поступить клубам высшего дивизиона, пропускающим общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, и распределиться между ними в равных долях.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Из-за этого клубы не участвуют в еврокубках, а национальная команда вынуждена проводить только товарищеские матчи.